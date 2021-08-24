台聘流亡港青餐廳遭潑糞案　主犯獲刑6個月

台灣台北市專門招聘流亡港青的「保護傘」餐廳，去年10月遭男子李昭信、莫凡等人潑灑雞屎穢物，並潑到店長患結膜炎。李等人雖承認潑屎事實，但辯稱沒有傷人動機，台北地院周二（24日）審結，依3人以上共同犯傷害罪，判李昭信6個月徒刑，沒收3萬元（新台幣，下同，約8,300港元）犯罪所得，另判莫凡、李昭慶、江啟榮各4個月徒刑，沒收莫凡1.5萬元（約4,150港元）犯罪所得，4人刑期均得易科罰金。

檢方調查指，中國大陸金主為餐廳在台無法營業，指示在台男子陳彥霖找人滋事；去年9月底，陳聯絡友人李昭信到餐廳勘查，至10月6日付3萬元給李到餐廳潑糞。李之後找來哥哥李昭慶、表哥江啟榮與莫凡一同執行。

莫凡同年10月15日先至餐廳勘查，並自備蟑螂腳佯稱餐點不潔，隔日由李氏兄弟撿拾雞毛、雞骨、內臟、排泄物等穢物並裝入水桶。4人當天中午前往餐廳，2人喬裝顧客持手機錄影，1人在門外把風，莫凡則將穢物往餐廳廚房潑灑，店長被潑到眼睛。

莫凡除了傷害部分不認罪，辯稱不是故意傷害店長，強調只構成過失傷害罪，其餘毀損等罪均承認。而受傷的周姓女老闆則無調解意願，希望法官依法審判。至於陳彥霖仍在逃，由檢方另案通緝中。