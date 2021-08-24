台今增1宗本土確診　56歲作家接種高端疫苗後猝亡

台灣自行研發的高端新冠疫苗自周一（23日）開打，惟不夠一天就傳出首宗死亡個案。桃園市一名56歲陸姓網絡專欄作家接種後於周二（24日）上午突發猝亡，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前初步掌握可能是心肌梗塞引起，但需交由司法相驗。

綜合台媒報道，陸男周一帶子女接種高端疫苗，事後更在Facebook發布打針及接種紀錄的相片。據其過往發布的內容可見，死者曾公開支持全民接種台製疫苗，又稱接種是「國民義務」，指出萬一接種疫苗過世，「也只能視為向病毒獻祭」，以少數人的犠牲換取多數人的平安。

陳時中表示，周二接獲桃園市政府通報的上述不良接種反應個案，陸男有慢性病史，有心肌梗塞的可能性，其死因是否跟高端疫苗有關，仍須待釐清，目前未列入官方通報個案。另外，台灣同日分別各增一宗接種阿斯利康疫苗和莫德納疫苗的死亡個案，二人分別77歲及70歲；另有一宗高端疫苗不良反應通報。

高端疫苗生物製劑股份有限公司在下午回應上述個案，對於此不幸事件，公司深表關切，將關注本案例後續的原因判定與事實釐清，並持續以最嚴格的品質管制製造疫苗以協助政府防疫需求。

此外，台灣周二新增1宗本土確診及5宗境外輸入病例，另有1人病歿；台灣累計15,938宗確診，其中829人死亡。當地下月恢復徵兵，台國防部將向指揮中心申請疫苗，以供新兵打針，惟疫苗種類按指揮中心分配。外界猜測，新兵將獲發安全性尚存疑的高端疫苗。