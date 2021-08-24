英紀錄片影射中國實驗室洩病毒　華使館斥歪曲事實

中國駐英國大使館發言人周二（24日）在官網批評，英國公共電視頻道第四台（Channel 4）周日（22日）播放名為「新冠肺炎病毒從中國一實驗室泄漏？」的紀錄片，以毫無根據的主觀臆測和道聽塗說為基礎，歪曲事實，影射病毒來自中國湖北武漢的實驗室，是徹頭徹尾的違背事實。

該使館發言人以回答記者方式表示，去年以來，武漢病毒研究所先後接受多次媒體採訪，反覆強調病毒既不是人工製造，也不是實驗室洩漏，研究所亦沒有開展過冠狀病毒增益功能研究。來自美國、英國、澳洲的科學家於上月7日在歐洲科學數據共享平台Zenodo上已指出，沒有證據表明在疫情大流行之前，武漢病毒研究所擁有或研究過病毒的祖先。

今年1月14日至2月10日，中國專家與來自世衞組織及10個國家的國際專家，在武漢開展了為期28天的聯合研究。期間中方盡全力組織協調，完全滿足世衞專家參訪的要求。今年3月，世衞組織正式發布溯源聯合研究報告，結論包括認為新冠病毒通過實驗室引入人類「極不可能」。

發言人強調，病毒溯源是科學問題，應該也只能由科學家研究找到病毒的動物源頭和向人類的傳播途徑，任何國家都無權為一己政治私利而漠視生命、將科學問題政治化或對別國進行抹黑攻擊。發言人強烈敦促Channel 4遵守職業道德和操守，客觀公正報道病毒溯源工作，停止炒作歪曲事實、混淆是非的信息，停止誤導公眾，不要淪為反華勢力大搞政治操弄。