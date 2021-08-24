保險業前員工爆料　公司強迫買「自殺保單」

中國平安人壽重慶分公司前員工許英瓊，周日（22日）在網上拍短片，實名舉報前公司強迫她任職時購買「自殺保單」，合共保費超過273萬元（人民幣，下同，約328萬港元）。涉事公司周一（23日）表示，已成立專項工作小組核查事件，並積極與當事人溝通。

許英瓊指，自2010年入職以來，公司以不能達成活動率、開門紅等節點保費目標，迫使、誘導她購買貸款、投資信用卡等19份「自殺保單」，已繳納保費超過170萬元（約204港元）。她又批評，原重慶片區總、現任湖北平安人壽副總張揚陽曾以未達保費目標為由，脅迫她打上百元的麻雀及唆使區經理罰她錢。

許英瓊早在5月已在抖音平台公開舉報信等資料，要求公司歸還上述已繳保費及銀行利息，並開除張揚陽。涉事公司在本月11日回應指，總部調查組已完成調查，「張揚陽打麻雀的情況屬實，但其他情況並沒有證據支持或證據不足」。其後事件持續發酵，該公司周一晚再作出上述回應。

「自殺保單」在內地又稱「自保件」，部分保險機構會設置各類業績考核或業務競賽，從而促使員工「自保」或「互保」充當業績，並獲得獎勵、佣金或保住工作。

許英瓊公開舉報信。

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