解放軍3海域演習　實彈射擊檢驗戰力

中國海事部門周一（23日）發布航行警告，指解放軍周二（24日）起一連3天，在南海、黃海、渤海展開實彈射擊演練。東部戰區周二亦發布演練影片，海軍驅逐艦支隊出動多艘軍艦，實彈演練檢驗武器裝備性能，又安排部隊演練搶灘登陸作戰。

海事局引述廣東省、遼寧省丹東市、山東省煙台市部門發布的航行警告指，軍方周三（25日）在南海南澳附近海域舉行實彈射擊演習；周二凌晨至周四（26日）晚上則在黃海北部大鹿島演習；渤海海峽長島海域則周二及周三每天清晨至下午展開射擊訓練。上述海域演訓的範圍，禁止船隻駛入訓練涉及的區域。

官媒周二報道，解放軍東部戰區海軍某驅逐艦支隊，近日出動052C型驅逐艦鄭州號，以及054A型護衞艦常州號、益陽號、濱州號在東海演習，檢驗武器裝備性能，加強協同作戰能力，包括密集主副炮射擊、防空反導、無人機巡查等。

此外，東部戰區海軍某護衞艦支隊的056A型輕型護衞艦石嘴山號及056型輕型護衞艦蚌埠號等3艘艦艇，在黃海展開3天的編隊訓練，期間演練反導防空、導彈對海攻擊、損害管制、海上救生，檢驗官兵應急處置能力和部隊實戰化水平。

在陸上，東部戰區第73集團軍某旅舉行搶灘登陸演練，由戰備拉動、武器裝備到戰場環境、戰術協同均嚴格按照實戰化要求，檢驗官兵搶灘登陸作戰能力。