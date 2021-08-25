電視台主持人疑涉強姦　遭官方暫停一切工作

內地近期不斷爆出知名人士涉嫌性侵的消息。女網民小藝（化名）周二（24日）控訴，湖南衞視主持人錢楓曾在2019年強姦她。她在上海報案時，警方當時證實其下體撕裂傷，但至今仍未立案。她上載多張聊天紀錄作證，並表示對自己每一句話負責。湖南衞視同晚宣布，直至調查有結果前暫停錢楓一切工作。警方周二深夜回應，由於當時證據不能證明存在強姦犯罪事實，所以依法作出不予立案決定。

女事主指，2018年受邀參加湖南衞視節目錄製，並在工作人員要求下添加錢楓為微信好友。其後多次邀約她出來吃飯，在翌年2月與女事主在上海聚會見面，期間勸她喝了大量果酒，並懷疑酒中落藥，令事主意識模糊。她在翌日醒來發現和錢楓雙雙赤裸躺在陌生的床上，對方表示戴了避孕套，叫事主不用擔心。

小藝後來返家時被路人提醒才發現衣服被撕爛，還注意到身上有傷痕。她隨後聯絡當晚的網約車司機，獲證實錢楓曾在車上毛手毛腳。翻看屋苑閉路電視片段後，亦看到自己當晚喪失行動能力。事主續指，錢楓曾想靠金錢等手段壓下這件事，惟她決意報警，對方曾在警局外下跪求饒。但警方筆錄後卻無下文，自己事後更患上深度抑鬱，曾試過輕生但最後被朋友救回。

直到最近，內地爆出多宗舉報企業、藝人涉嫌性侵的案例，眾多藝人因而簽署「藝德承諾書」，不過小藝看見湖南衞視的聯合承諾中亦有錢楓的簽名，遂覺得荒唐，亦在朋友鼓勵下決定站出來公開揭發遭受性侵一事，並發文批評：「我是受害人啊，為甚麼要讓我承受苦難，而讓那個畜生逍遙法外？」

上海市公安局長寧分局周二深夜回應，警方接報後展開相關核查工作。經查，長寧警方前年2月15日接獲女事主報案，當時已立即組成專案組依法受理，並商請檢察機關介入調查。經向相關人員調查取證、為報案人驗傷、提取雙方相關生物檢材鑑定等，專案組判斷當時證據不能證明存在強姦犯罪事實，遂於同年3月15日將《不予立案通知書》發給女事主，但後續未收到女方回應。通報最後強調，如當事人有其他新的涉案證據，可提供給警方依法調查。