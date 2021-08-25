成都男團平均年僅8歲惹議　網民：不想育兒

四川成都上周五（20日）一個男團「天府少年團」宣布正式出道，但因成員平均年齡只有8歲，引起熱議，甚至有網民表示「只想養成，不想育兒」。隨着事件發酵，男團所屬公司周二（24日）凌晨宣布，組合正式更名為「熊貓少兒藝術團」，也不會搞圈粉文化。

7名組合成員均來自成都，最小的只有7歲，最大的僅11歲。上周五，該組合在成都發布單曲宣布出道，隨即在社會引起廣泛討論。新華社旗下《半月談》也發文批評，兒童過早脫離正常生活學習環境，不利於他們身心健康發展；同時，也將「出名要趁早」的錯誤價值觀傳遞給社會，認為偶像養成產業「絕不能以犧牲未成年人的健康成長為代價」。

該組合所屬經紀公司「ASE亞洲星空娛樂」周二發聲明強調，並不是把孩子當作賺錢工具，而是在打造具有時代意義的新一代少年榜樣。不過，面對爭議聲不斷，該公司周二發出申明，宣布組合正式改名，「不做飯圈文化，沒有資本運作，我們就是同一群熱愛唱歌跳舞的孩子們做一件有意義的事」。

成都市教育局德育與宣傳工作處處長楊忠斌周二下午回應內媒查詢，對於這支由7名男孩組成、平均年齡只有8歲的偶像團體的走紅，市教育局高度關注。對於網民質疑成員存在輟學的現象，目前也正在通過多種途徑進行核查。