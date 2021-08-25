串同警員偽造社會服務記錄　富商准保釋

台灣佳和集團董事長翁茂鍾因涉嫌與多名法官不當接觸被查。其中，翁多年前因炒股案獲刑1年有期徒刑，允許以社會服務代替服務，惟翁涉嫌與負責警員串通，偽造文書。案件於5月由台南檢方偵結並起訴，台南地院周二（24日）上午開庭，被羈押近5個月的翁當庭認罪，法官准其以50萬元新台幣交保（約13.5萬港元），但限制住居，每天要到警局報到一次。案件定於9月7日宣判。

案情指，翁茂鍾於2002年合謀炒作佳和集團股票，並在媒體散布不實消息。法官以翁違反證交法及商業會計法等罪分別判刑，合併執行1年刑期，可易服勞務（以社會服務代替），以6小時社會服務代替1天刑期。調查人員發現，翁於2012年1月至9月短時間內，便完成了所需社會服務時數。另翁被指派到台南市警局麻豆分局官田分駐所執行社會服務，但被發翁人不在場，簽到簿卻有其簽名，懷疑記錄不實。

檢方調查認定，翁涉嫌與麻豆分局官田分駐所楊姓副所長合謀，在簽到簿上不實記載，使翁得以提前完成執行社會服務，依公務員登載不實文書、違法不執行刑罰等罪將二人公訴。

周二上午開庭時，翁當庭認罪，又向法官表示，羈押期間經常胸痛、胸悶，希望法官能讓他交保。他同時向社會道歉，表示會用餘生多做公益，盼法官從輕量刑。至於同案已離職的台南地檢署林姓前觀護佐理員和10名警員，則獲緩起訴3年。