放哥基犬入洗衣機　拍片者散播虐狗言論被拘留

河南日前網傳哥基犬被放至洗衣機攪動的影片引發社會關注，網民起底施虐者疑是商丘學院的學生。警方周二（24日）通報，雷姓狗主因餵食哥基犬時被咬傷手指，才會在一怒之下作出上述舉動，目前已被批評教育；而其李姓好友亦因拍片散播虐狗言詞被拘留5日。

商丘市公安局經濟開發區分局通報指出，本月17日以來多次接獲民眾報案，有一名某學院的學生在抖音、小紅書等網絡平台直播虐待小動物的短片，公安機關隨後立即開展調查。

經查，雷某上月在商丘寵物市場以650元人民幣（約780港元）購買片中的哥基犬，在本人務工的宿舍內餵養。雷某坦承，自己在餵食哥基犬時被咬傷右手食指，遂因怒意將狗放到洗衣機內攪洗約1分鐘後取出，其朋友李某則用手機拍片，事後以「用煙頭燙牠的嘴，拔牠的牙，眼睛流血」的言詞在網上發布。

警方查實後，李、雷二人均未實施所述的虐狗行為。目前，哥基犬無燙傷，牙齒完整，體徵正常，雷仍在餵養中。但由於李故意編造虐狗言詞在網上發布，造成惡劣社會影響，公安機關依法對其作出行政拘留5日處罰。