欖園嶺遺址發現47座墓葬　涵蓋西周至春秋時期

廣東省廣州市文化廣電旅遊局周二（24日）通報，該市的文物考古研究院今年6月對黃埔區的欖園嶺遺址展開考古發掘，目前已清理新石器時代晚期至早商、西周至春秋時期共兩個時期的文化遺存，其中發現47座西周至春秋時期墓葬。

今年5月配合黃埔區國有土地出讓，研究院對遺址剩餘部分進行考古調查勘探，6月起對勘探發現的先秦文化遺存開展搶救性考古發掘工作，清理出上述兩個時期的文化遺存，包括墓葬、灰坑、窖穴等200多個遺迹，其中西周至春秋時期墓葬47座、灰坑23處、柱洞4個，出土陶、原始瓷、青銅、玉石器等各類遺物160多件。

研究院有關負責人表示，此次發掘清理的新石器時代晚期至早商階段的遺存文化內涵，與鄰近的湯村茶嶺-甘草嶺遺址、沙嶺遺址第一期遺存相近；西周至春秋時期遺存以墓葬為主，年代以西周早中期為主，填補了中新廣州知識城區域西周早中期遺存的空白。

同時，欖園嶺遺址所在的中新廣州知識城，地處流溪河流域與增江流域之間的河谷地帶，結合近年來陂頭嶺、沙嶺等先秦遺址的考古發現，可明確先秦時期這一區域是一條重要的人類活動和遷徙走廊，在珠江三角洲乃至嶺南地區早期文明發展史上佔有重要地位。