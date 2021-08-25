女子食大量壽司感染沙門氏菌　臟器衰竭命懸一線

在深圳居住的阿芳因食用大量壽司而感染沙門氏菌，導致臟器衰竭住院多日。

廣東省中山大學附屬第六醫院周二（24日）發布消息稱，該院日前接收一名36歲女性患者阿芳，她因食用大量壽司而感染沙門氏菌，導致多個臟器衰竭。院方一度因未能找出病因而無從入手，直至醫生得知其飲食習慣、愛好後才找出應診方案，患者經過20多天的救治，器官功能才逐步好轉，終脫離危險並出院。

醫院指出，在深圳居住的阿芳上個月突然出現腹痛、腹瀉、發燒，她因新冠疫情擔心被隔離，遂自行購藥服用，未料過了三周後愈來愈差，因40°C高燒不退、嗜睡及反應遲鈍前往醫院就診。經會診後，醫生發現阿芳精神狀態差，呼吸淺促，意識淡漠，皮膚和眼結膜可見廣泛分布出血點，並出現嚴重感染性休克，生命危在旦夕。

阿芳幾日後只能用睜眼、點頭回答醫生指令，更出現呼吸、腎臟等多個臟器系統的功能障礙，遂緊急送入深切治療部搶救，但一直未能找出病因。直至再次追問家屬患者的飲食習慣，院方才得知她平時愛吃壽司等生冷食物，且發病前曾進食大量壽司。在明確這次病情的元兇後，醫生發現阿芳食用了被沙門氏菌污染的生冷食物，大量沙門氏菌經消化道入血，受感染後最終導致多器官功能障礙。

主治醫生楊春華稱，沙門氏菌屬廣泛分布於自然界，常寄生在人類和動物的消化系統當中，難以主通過肉眼或者氣味判斷食物是否被污染。患者、無症狀攜帶者、家養以及野生動物均可成為沙門氏菌屬的傳染源。發病者通常在接觸感染源的1至3天內出現發燒、腹瀉等症狀，會出現嚴重併發症甚至死亡，遂提醒市民如出現有關不適症狀，應盡快至醫院就診。