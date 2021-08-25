18歲女為照顧患阿茲海默症祖母　堅持一同上大學

廣東省茂名市18歲女孩黎海堅3歲時父親因病離世，母親離家出走，其後由祖母獨力帶大。今年高考她考上心儀的學院，但捨不得把91歲的祖母留在家中，堅持要帶其一同上學。此事傳到網上，最後在當地一家企業和學校的幫助下，黎海堅最終心願達成。

內媒周二（24日）報道，出身於茂名高州荷塘鎮農村的黎海堅，自幼與祖母相依為命。由於祖母患有嚴重的阿爾玆海默症，當見不到孫女便會出現焦慮、煩躁等症狀，又不肯吃飯和睡覺。祖母每晚都只有跟孫女同床時才能入睡。

今年高考黎海堅獲廣東江門中醫藥職業學院取錄。她表示，小時候祖母曾帶她去採草藥，自此對中醫感到興趣。獲大學取錄後，她向姑姐提出要帶祖母一同上大學。起初姑姐認為行不通，因為照顧一個老人不容易，怕影響她學業。但黎堅持，表示「她（祖母）年紀這麼大了，我害怕哪一天她走的時候，我不在身邊」。最後姑姐也只好同意。

黎海堅要帶祖母上學的事傳出後，不少熱心人士紛紛伸出援手。其中一家位於茂名高州的企業，更承諾給她提供大學全程學費和生活雜費資助共約8萬元人民幣（約9.6萬港元）。另江門中醫藥職業學院一名老師周二向內媒稱，學校了解到黎的情況後，將為其安排位於宿舍地下的單人房，方便她照顧祖母。開學後，學校亦將替黎申請貧困生救助補貼。黎表示，有信心未來在學業和照顧祖母兩方面都能兼顧好。