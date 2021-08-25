澳洲首批准民用發射任務　台製火箭有望年底升空

由台灣晉陞太空科技公司（下稱晉陞）自行製造的民用火箭「飛鼠一號」，獲澳洲政府批准於今年稍後時間，在南澳省發射升空。這也是當地首次商業太空發射任務。

澳洲工業、科學及技術部周一（23日）在官網宣布，批准當地太空企業「南方發射」（Southern Launch）在剛獲發執照、位於南澳省的威爾斯灣發射台（Whalers Way Orbital Launch Complex），將飛鼠一號發射升空。該部門部長波特（Christian Porter）形容這決定令人興奮，象徵澳洲太空產業發展，並成為未來火箭發射地點的選擇之一。

消息稱，晉陞和南方發射將在未來數月敲定升空時間。前者目前正考慮把火箭系統的製造過程移師澳洲執行。

據了解，晉陞研製的飛鼠一號（HAPITF-1）火箭，高10米，寬1.5米，起飛重量3噸，以搭載衞星及科學儀器為主，非軍事用途。該公司原計劃在台灣台東南田部落興建火箭發射場，但因台灣沒有太空產業及火箭發射的管理單位，導致業者無法提出土地變更使用，令發射計劃受阻。該公司去年2月曾計劃於台東發射火箭，但在最後一刻發現系統訊號異常，決定終止發射程序。