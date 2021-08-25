美斥中方遏止芬太尼不力　華外交部駁別期望無條件合作

美國國會的美中經濟與安全審查委員會（USCC）周二（24日）發表報告，內容指中國在遏止向美國販運合成類鴉片藥物芬太尼的合作十分有限且乏力，阻礙美國打擊該種毒品問題的努力。中國外交部回應英媒查詢時表示，美方不能一方面損害中國利益，同時期望中國無條件地合作。

報告表示，儘管中國於2019年列管芬太尼類物質，但該國仍是芬太尼及相關藥物非法走私入境美國的主要來源地。隨美國成立工作小組，與中國舉行高層會議和分享情報，促成一些拘捕行動，令美中在打擊該毒品的合作稍有改進。但報告指出，「美中反毒品合作中繼續存在重大的差距」。

報告表示，中國監管當局拖延搜查當地公司非法生產製造該毒品的前驅化學原料，令這些原料落人墨西哥和其他外國毒品集團手中，合成製造芬太尼。報告批評，中方往往耽擱數天才搜查，令不法分子有時間清空和清理現場。報告又提到，中方在調查涉及毒品交易的洗錢、刑事檢控和目前一些案件的法律救助等方面的合作，也存在滯後情況。

中國外交部回應英媒就報告內容查詢時表示，美方的指控不合理也不可接受。中國嚴格管控所有麻醉毒品、治療精神病藥物和化學前驅原料，中國的努力獲得國際肯定。