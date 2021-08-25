阿里巴巴女員工遭性侵案　濟南超市員工遭批捕

阿里巴巴女員工聲稱遭上司強姦案續有新發展。山東省濟南市槐萌區人民檢察院周三（25日）通報，濟南市公安局槐蔭區分局近日分別以涉嫌強制猥褻罪提請該院審查批准逮捕王某文和張某。經審查，該院已依法批准逮捕張某；至於王某文一案仍在審查過程中。據了解，張某是華聯超市員工，王某文則為案中女事主的上司。

針對涉事周姓女員工稱酒醉後遭王某文在酒店房間內性侵，王妻日前在社交平台發長文提出多點質疑，其中包括案發當日周女與張某曾共處一室1個半小時，但事發後周女第一時間只提告遭王某文性侵，直至一星期後，才向警方補充指控遭張某強制猥褻。

據了解，周女任職阿里巴巴淘鮮達，是該公司與濟南華聯超市合作項目的負責人。兩家公司於7月27日完成簽約後舉辦慶功宴，周女、王某文和張某均有出席。據報張某在華聯負責商戶訊息管理方面的工作，並不負責這合作項目。周女向警方報稱，張某於宴席上趁她酒醉親她、吻她，又把她帶到一個無人的包廂猥褻長達20分鐘。到7月28日早上，張某再到周女房間對她強制猥褻，之後把安全套帶走。同日中午，周女跟丈夫通話後報警舉報王某文，這時她已退房。