台海軍模擬對抗演習　罕見總動員4艘紀德級驅逐艦

面對大陸解放軍密集軍事訓練，台灣海軍艦隊指揮部近日亦執行艦隊戰術對抗演練，模擬解放軍艦隊自台灣東部海域發動攻擊。該次演習台海軍罕見地總動員4艘紀德級（台軍稱基隆級）驅逐艦參與，期間進行MK45艦炮射擊。

台灣海軍艦隊周二（24日）在Facebook粉絲專頁公開照片，演習中除包括紀德級驅逐艦外，還有1艘濟陽級巡防艦蘭陽號護航。據報，演習攻防兩軍以紀德級驅逐艦為主力，配合其他艦隊不同軍艦編組而成。台軍將於9月舉行漢光演習實兵操演，海軍艦隊這次模擬對抗演習，料為漢光演習的前奏，接下來可能再進行其他操練，以檢驗海軍部隊的戰備能力。

從照片所見，艦隊除舉行模擬攻防戰外，參演軍艦也模擬敵軍發動導彈襲擊，以方陣快炮接戰；軍艦同時發射艦首的MK45艦炮，正面迎擊敵艦。

台灣共有4艘紀德級驅逐艦，分別為基隆號、蘇澳號、左營號和馬公號，滿載排水量接近1萬噸，是目前台海軍艦隊中排水量最大的主戰艦艇，具有強大的戰場管理能力，防空火力極強，艦上配備的標準二型防空導彈，作戰範圍達167公里。