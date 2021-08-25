台陸軍副司令兒醉酒鬧事　遭記2大過汰除

賀男在街頭醉酒鬧事，又以粗言辱罵警員。

陸軍副司令賀政中將的兒子、564旅賀姓上尉，上周六（21日）凌晨於高雄市鳳山區街頭醉酒鬧事，更以粗言辱罵到場處理的警員，賀男其後依公然污辱及妨害公務罪移送法辦。賀男所屬的陸軍步兵訓練指揮部和陸軍564旅經調查後，周三（25日）表示決定將其汰除。

調查指，高雄鳳山分局忠孝派出所於上周六凌晨接報，在中利街與中泰街附近有市民鬧事。警員到場時發現，一名男子疑似喝醉酒在街頭咆哮，警員於是上前詢問是否需要協助就醫，誰知該男子卻情緒失控，不斷以粗言辱罵警員。警員幾經勸阻無效，只好強行將其壓制並帶走偵辦。警方其後發現，該男子竟是陸軍564旅上尉，目前在國防大學接受正規班訓練，其父親為剛升任陸軍副司令的賀政中將。

陸軍564旅所屬的陸軍第八軍團指揮部周日（22日）表示，賀男於受訓休假期間，因酒後喧鬧等行為，遭到場處理警員以妨礙公務等罪移送，全案由檢警偵辦。陸軍第八軍團指揮部周三表示，賀男酒醉鬧事，已嚴重損害軍譽，軍方經調查和召開人評會後，決定一次記2大過並汰除，預計賀男2周內離營。