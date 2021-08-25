台相隔108天零本土確診清零　傳150萬劑疫苗月底運到

台灣周三（25日）公布無新增本土新冠肺炎確診個案，是當地自5月爆發新一輪疫情以來，相隔108天後首次「零新增」。同日新增1宗境外輸入確診病例，以及新增1死亡病例。中央流行疫情指揮中心當日特別在記者會現場派發冬甩作為紀念。

指揮中心表示，新增境外輸入病例為20多歲南非男性，未曾接種疫苗。其於周日（22日）赴台工作，持有登機前3日內有效核酸檢測無感染證明，入境後安排到防疫旅館居家檢疫，期間無出現症狀，周三確診。與患者同班機3名接觸者已列居家隔離。至於新增之死亡個案為70多歲女性，具慢性病史及其他確診個案接觸史，7月1日因其他原因住院，8月2日因醫院有患者確診，女死者於8月4日經檢採檢確診，周日死亡。至今台灣累計15,939人確診，當中830人死亡。

另台灣多個民間團體早前申請到外國採購疫苗免費供政府使用。其中鴻海集團始創人郭台銘為盡快購入德國BioNTech藥廠生產的疫苗，本月親自前往歐洲「搶貨」，周二（24日）在Facebook發文稱此行「達成階段性成果」。台灣多家媒體更報稱首批150萬劑疫苗或最快本月底運抵台灣。由郭台銘創立的永齡基金會執行長劉宥彤周三對此回應稱，相關資訊都有告知政府相關單位，對於疫苗的資訊尊重疫情指揮中心的說明。她又稱：「在多方對大眾有益的考慮下，此次（採購疫苗）並沒有受到政治力干擾！」