賀錦麗訪越再斥華南海主張　強調加強施壓

美國副總統賀錦麗抵達越南河內，成為首位訪問當地的美國副總統。她周三（25日）與越南國家主席阮春福會面，批評中國在南海方面霸凌和過度的海洋主張，要求中方遵守《聯合國海洋法公約》，同時呼籲其他國家共同向對方施壓。

賀錦麗周二（24日）訪問新加坡期間，已指摘中國在南海進行脅迫，威脅其他國家的主權，今次是她兩日內二度發表同類言論。她向阮春福表示，支持派額外的美國海岸防衞隊船艦來到越南，協助該國維護在南海的利益；又表明要尋找方法向中國加強施壓，強調美國會在南海保持強大的存在以抗衡中國。

賀錦麗另與越南總理范明政會面，宣布美國將向越南再提供100萬劑新冠疫苗，累計共提供了600萬劑；另撥出2,300萬美元（約1.8億港元）協助越南抗疫及取得疫苗。有專家分析認為，越南想趁今次機會提升與美國的外交關係至戰略夥伴，但同時憂慮此舉會觸怒中國。

中國官媒周三發表社論，批評賀錦麗在新加坡攻擊中方的演説毫無根據，其目的是要分化中國與其他東南亞國家；又指她在指摘中國實行脅迫與恐嚇的同時，故意忽略自身正對地區國家作出同等虛偽行為，要求他國配合美國制華。