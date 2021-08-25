市府加強查處無證辦學　責令63間培訓機構停業

內地推出「雙減」政策， 嚴禁超標超前培訓，限制教育行業發展。北京市政府周三（25日）在教育「雙減」工作新聞發布會上指出，經市監部門查處無證辦學等違法行為，就立案141宗相關個案，責令63間培訓機構停止辦學，並罰款共311.33萬元（人民幣，下同，約373.5萬港元）。

北京市市場監管綜合執法總隊副總隊長賀捷表示，在中央、北京市「雙減」意見出台後，當局加強查處無證辦學違法行為，並以關停違規培訓機構作為執法重點。其中，北京學大信息技術集團有限公司因虛假宣傳、發布違法廣告、價格欺詐等違法行為，被朝陽區市監部門出罰款123.5萬元（約148.2萬港元）的行政處罰。

除了責令停止辦學，當局另對學而思、新東方、高思、跟誰學、作業幫、猿輔導等6間培訓機構，分別罰款50萬至250萬元（60萬至300萬港元）的行政處罰，並對集中曝光其違規行為。

賀捷強調，北京當局將深入落實「雙減」工作要求，密切關注校外培訓領域輿情線索，持續加強校外培訓機構執法，重拳查處無證辦學、虛假宣傳、價格欺詐、侵害消費者權益等違法違規行為，嚴格規範教育市場經營秩序。