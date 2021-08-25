防止非洲豬瘟擴散　台農委會提高檢舉獎金

台灣日前查獲走私入境的豬肉產品含非洲豬瘟病毒，隨後多地發現相關產品。台灣的非洲豬瘟中央災害應變中心周三（25日）召開記者會，農委會主委陳吉仲表示「病毒已經殺到家門口」，將提高檢舉獎金至120萬元（新台幣，下同，約33.9萬港元），鼓勵民眾一同舉報違法業者。

陳吉仲表示，警政單位目前跨越全台縣市，累計清查5,321個商店、食肆等地，至少有54個單位需將有關產品送至家衞所檢驗。但他表示，根據目前已檢驗的部分結果，已有4年產品發現含非洲豬瘟病毒，認為染疫比例相當高。他強調，現時至中秋節前夕都是風險最高的防疫關鍵期，即日起全面啟動防疫升級措施。

目前，全台約有6,400多個養豬場，約547萬隻豬正在飼養當中。陳吉仲表示，當局將反覆核查所有養豬場，杜絕違法使用廚餘，另已成立專案小組追查所有違法走私越南豬肉製品，有關部門將在周五（27日）前查訪500多間合法越南商家，下周一（30日）前食藥署會完成清查全台有販售越南食品的店舖。

陳吉仲強調，目前檢出病毒的都是國外的肉製品，「台灣豬肉百分百沒有受到影響」。但他重申，若無蒸煮設備卻使用廚餘之畜牧場，將依「飼料管理法」處分，最高可罰款300萬元（約84.8萬港元）。