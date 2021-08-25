夫婦擺地攤與2歲兒走失　離散25年終團圓

年過半百的葉姓、張姓夫婦，1996年在廣東廣州市黃埔區擺地攤時，不慎與2歲兒子走失，讓他們多年來一直後悔不已。不過在黃埔區和汕頭市潮陽區的警方幫助下，夫婦至周二（24日）終與失散近25年的兒子團圓。

1996年9月26日，葉、張2人帶兒子葉某沖到黃埔區穗東街廟頭市場擺檔，期間葉某沖與街上的小孩在旁玩耍，未料一會後就失去蹤影。夫婦報警求助，黃埔警方派出警力積極協助尋找，但受限於當時的條件，一直都沒有其兒子的蹤迹，自此親子離散。

不過，25年來夫婦及警方未放棄尋找，直至今年公安部在全國開始「團圓」行動，黃埔區公安分局全面梳理案件資料，再次採集葉、張夫婦的DNA並檢驗入庫。與此同時，潮陽區分局根據線索，於6月採集了27歲疑似被拐人員張某德的DNA入庫。經覆核檢驗，警方確認，張某德與兩老是親子關係。

經了解，1996年某一天，張某德的養父張某祥在潮陽區谷饒鎮看到一個大約2、3歲的男童站在路邊，身邊沒有大人，覺得很可憐便將他帶回家暫時照顧，後將他留在家中撫養並取名張某德。直至周二，在兩地警方的見證下，葉、張夫婦終與離散多年的兒子團聚重逢。