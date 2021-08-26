男子與母爭執　遭父以手機線勒頸搶救不治

台灣高雄市1名19歲黃姓男子，因身體及精神不佳長期住院治療，10多日前出院返家，周二（24日）晚情緒失控，因瑣事與母親爭執，更作勢欲打母親。黃父為阻止兒子，情急之下用手機充電線勒住其頸部，致其窒息失去知覺，經送院搶救不治。事發後，警方依殺人未遂罪將黃父移送地檢署起訴，至晚上因涉犯刑法殺人罪嫌重大，且有串證之虞，檢方向法院聲請羈押禁見。

案發地的岡山警分局赤崁派出所周二（24日）晚10時許接報，梓官區通安路一處民居發生家暴案，警員到場時發現，黃男被父親用充電線勒頸致臉色發黑，且無呼吸心跳。消防員其後到場替黃男進行心肺復甦，再送往醫院急救。黃男雖恢復心跳，但未清醒，目前仍在深切治療病房救治中。高雄市社會局稱，黃男過去曾經有就醫記錄，也曾與父母發生衝突。

台媒報道指，黃母當晚要用洗衣機洗衣服時，死者不顧母親勸阻，執意把太量洗衣球放入洗衣機，二人因此發生爭執，黃父見兒子情緒激動欲攻擊母親，將他帶到2樓房間安撫，不料父子反而發生衝突，黃父才拿起手機線勒昏對方。

經了解，黃男的父親在汽車保養廠工作，家中還有一名女兒。附近居民透露，黃男從小情緒就不太穩定，經常需要到醫院治療，但回家就常與家人發生爭執，「沒想到這次會這麼嚴重」。