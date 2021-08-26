用同款門鎖偷龍轉鳳　杭州公交保安盜80萬人民幣

浙江杭州某公交公司兩名保安，以偷配鑰匙及換門鎖方式，兩年內盜取公交車票款約80萬元（人民幣，下同，約96萬港元），日前因涉嫌盜竊被起訴。

2018年，鄭某、洪某同時進入公交公司，在結算中心收款室當收銀員，主要工作是到公交車上將裝票款的錢袋取下、封裝並運到收款室存放。當年8月，兩人一次搭檔值夜班時，鄭某提議去公交車票款箱翻找乾淨的硬幣。嘗到甜頭後，兩人每逢搭班就翻箱倒櫃，少輒幾十、多輒兩三百，拿錢後買煙、吃夜宵。

2019年5月的一天下班後，趁值守人員出去吃飯，鄭某在外把風，洪某溜進收款室，從地上拿了十幾個錢袋，裝進準備好的背包，平分偷到的近1500元（約1,800港元）。之後，兩人只要有機會便配合偷錢。去年9月，鄭某為方便進出收款室，私自偷配鑰匙，多次叫朋友把風，自己和洪某入內偷錢。今年1月，收款室換了門鎖，鄭、洪二人也從結算中心調到保衞科。

為繼續作案，鄭某購買與收款室同款的門鎖，趁工作人員開門進去時將鎖換掉，不知情的工作人員出來後用假鎖鎖門，鄭某等晚上開鎖進去偷錢，再將原來的鎖換回。