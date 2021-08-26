男嬰沉屍魚塘19年　生母趁鬼月拜祭遭警揭發

台灣新竹市郭姓女子於2001年12月誕下男嬰，惟2個月後疑因顏姓男友照顧不慎，意外將男嬰焗死車內，郭女竟與男友將男嬰屍體棄置於新竹縣新豐鄉一處魚塘。18年後，郭女收到兒子的兵役通知單，於是報警謊稱兒子2歲時遭生父帶走下落不明。惟警方發現，郭女與男友趁農曆7月到魚塘祭拜，揭發二人棄屍，並在魚塘尋獲疑為男嬰骸骨，已於周一（23日）送交法醫化驗。

據了解，郭女的兒子因前年滿18歲收到兵役調查通知，郭女一時心虛便跑到派出所報案。新竹市警局少年隊其後過濾郭女兒子的資料，發現其自出生到滿18歲，竟無任何就醫、就學記錄，警員於是傳訊郭女。經警方多番盤問，郭女才承認年輕時交往複雜，誕下男嬰卻不知誰是生父。她又承認男嬰死後與當時同居的顏姓男子一同棄屍，但已忘記了棄屍地點。

警方之後傳訊顏男，他否認涉案。警方之後暗中派人跟蹤兩人，終於在今年農曆7月，發現郭女與顏男一同到棄屍的魚塘祭拜兒子，警員立即現身。顏男坦承，男嬰2月大時，曾帶其到工作場所，但因疏於照顧，讓其焗死在汽廂後座。因擔心事情敗露會坐牢，兩人於是將男嬰屍體裝入飼料袋，並放進磚塊增加重量，讓屍體沉於魚塘。

上周五（20日）上午，檢警押解顏男到沉屍地點，由消防局協助抽乾魚塘水，並翻挖淤泥，直至下午才找到疑似裝有嬰屍的飼料袋，並在內裏發現細小的骸骨，經法醫鑑定為人骨，已由警方送交法醫進行DNA比對，以釐清是否為郭女所生之男嬰。