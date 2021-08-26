內地昨增26宗確診　個別學校變相強制學生打針

內地周四（26日）公布前一日新增26宗新冠肺炎確診病例，其中3宗本地個案來自雲南，其餘23宗均為境外輸入。新學年開學在即，全國多地近期部署開學防疫工作。部分省市如浙江、甘肅、海南海口已明確表示，接種疫苗不作為學生開學返校的強制性條件。但也有個別學校要求將接種記錄作為開學返校憑證。

全國過去一日新增境外輸入病例分布為廣東9宗，雲南7宗，上海3宗，天津、遼寧、浙江和福建各1宗；同日新增19宗無症狀感染病例，全部為境外輸入。至今內地累計94,733人確診，當中4,636人病亡。

國家衞健委於周一（23日）印發第四版學校、託兒機搆防疫技術方案，要求中小學為確保順利開學，低風險地區師生員工健康狀況符合當地防疫要求即可返校；中高風險地區返校則需提供48小時內核酸檢測無感染證明。但個別地方的學校卻一刀切要求學生提供接種憑證才能上學，或者提供醫院發出因禁忌症不可接種的證明。北京大學憲法與行政法研究中心研究員俞祺認為，這做法與自願接種疫苗的法例不符。

俞祺認為，學校出現一刀切現象，原因是為了有利地方政府盡快完成上級的考核目標，同時可以在某種程度上降低行政成本。另北京工商大學法學院講師張新宇指出，出現這類問題主因是地方害怕一旦出現疫情，可能被追責。中國人民大學法學院教授王貴松日前也發文指出，在現實執行中，因為有事後追責的存在，很難沒有層層加碼的問題。