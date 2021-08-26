華大使致電慰問孟晚舟　於加媒刊文促盡快放人

內地電訊設備巨企華為太子女孟晚舟自2018年底在加拿大被拘押，截至8月26日剛好滿1,000日。中國駐加拿大大使叢培武周三（25日）在當地主流媒體署名文章，再次敦促加方盡快釋放孟晚舟。同日，叢又致電孟表達慰問，叮囑她保重身體，期待她早日平安返國。

叢培武在文章指出，加方拘押孟晚舟並非一宗普通的司法案件，而是美國炮製虛假訊息污衊華為，再威逼加方加以抵制，是嚴重的政治事件，目的是打壓中國高技術企業、阻撓中國發展。

至於加國公民斯派佛在華為境外刺探、非法提供國家秘密案，以及謝倫伯格走私毒品案，被加國政府和媒體炒作稱是中方搞「人質外交」、「任意拘押」，叢強調兩者性質完全不同，相關加國公民犯罪證據確實、充分，中方主管部門依法辦案。他反駁加方對中方司法機關說三道四、粗暴干涉中國司法主權，才是徹頭徹尾的不符合「最低國際標準」。

叢最後批評，在孟晚舟事件上，加方本質上是假法治之名，行邪惡之舉，中方堅決反對。加方在此事上的做法，不僅違背法治精神，而且破壞公平正義，更嚴重侵犯中國公民的人權。叢敦促加方拿出獨立自主的精神和勇氣，盡快釋放孟晚舟並讓她平安回到中國。