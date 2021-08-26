華7艦同日現身日本兩大海峽　日自衞隊派機艦跟蹤

中日軍事角力持續，據日本防衞省統合幕僚監部周三（25日）通報，前一日中國解放軍海軍2批次共7首艘軍艦，同日分別穿越日本南北兩大海峽，日方派出海上自衞隊艦機跟蹤監視。

統合幕僚監部稱，周二（24日）凌晨1時，日本海上自衞隊在沖繩縣久米島西北約120公里海域，發現向南航行的中國軍艦包括：052C型導彈驅逐艦鄭州號、052D型導彈驅逐艦淄博號，以及054A型導彈護衞艦益陽號。作為應對措施，日本海上自衞隊出動掃雷艦、P1海上巡邏機和P3C反潛巡邏機進行情報收集和警戒監視。經跟蹤確認，3艘中國軍艦穿越沖繩本島和宮古島之間海域南下駛向太平洋。

同日上午9時，在北海道西南面的奧尻島西南約200公里海域，日本海上自衞隊又發現4首向東北方向航行的中國軍艦，分別為055型導彈驅逐艦南昌號、052D型導彈驅逐艦貴陽號、903補給艦，以及815型情報收集艦。日方出動P3C反潛巡邏機和導彈艦對中國軍艦進行情報收集和警戒監視，其後確認各艦向東航行穿越宗谷海峽。據統合幕僚監部周一（23日）消息，日方於周日（22日）凌晨曾發現，南昌號、貴陽號和903補給艦通過對馬海峽進入日本海。

值得一提，在周二至周三，中國2架運9偵察機和反潛機，以及2架型號分別為TB001和BZK005的無人架，亦先後出現在東海上空，其中3架軍機更飛越宮古海峽。