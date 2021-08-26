台推振興五倍券免費領取　檔販批幫助不大

台灣政府因應新冠肺炎疫情影響推出的振興五倍券刺激經濟措施，周四（26日）由行政院敲定。按規劃，五倍券金額共5,000元（新台幣，下同，約1,414港元），面值分別為1,000元（約282港元）、500元（約141港元）和200元（約57港元）3種。有別於以往推出的三倍券，這次市民可免費領取。五倍券9月下旬開始接受登記，10月上旬領取，使用限期到明年4月底。

五倍券分為紙本和數碼兩種，方便民眾自由選擇。據指政府會提高誘因，鼓勵市民領取數碼券，避免群聚同時降低行政成本。此外又會協助小商家推出加碼回贈，鼓勵民眾消費。但有檔販抱怨，五倍券面額太大，市民只會拿到商場消費或購買電子產品，對檔販沒幫助，批評「（行政院長）蘇貞昌是生活在雲端」。

行政院發言人羅秉成表示，希望五倍券推出後，商家能夠在疫情穩定的情況下，迅速讓顧客回流，商機重現帶動經濟發展。政府也鼓勵各部會提出相關措施，盡早籌劃，基於去年三倍券的成功經驗，創造佳績。

雖然今次市民不用付款便可領取五倍券，但有政黨重申政府應「排富發現金」的主張。立法院民眾黨黨團總召邱臣遠周四表示，目前台灣市場百廢待興，尚未達振興的階段，且疫苗覆蓋率仍嚴重不足，馬上振興可能會帶來更大的風險，因此呼籲執政黨應正視民意，並強調最好的振興就是提升疫苗覆蓋率。