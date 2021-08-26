華下月舉辦維和實兵演習　加強出兵國家合作

國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非大校，周四（26日）在北京的例行記者會宣布，中國軍方將於下月6日至15日，在河南省的陸軍確山合同戰術訓練基地首次舉辦「共同命運-2021」國際維和實兵演習，屆時將有巴基斯坦、蒙古、泰國等國軍隊參加，推動維和出兵國間務實合作。

譚克非表示，此次演習課題為多國維和部隊聯合行動，將按照國際化、實戰化等標準，基於真實場景構設的環境下，演練戰場偵察、武裝護衞、保護平民、應對暴恐襲擊等課目。同時在響應聯合國「為維和而行動」倡議下，共同提升維和待命部隊執行任務能力，中國將與其他國家軍隊派出逾1,000人參加演習。

另外，美國國防部長奧斯汀日前批評，中國在南海侵犯東南亞國家享有的權利。譚克非指，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，美方作為域外國家，時常以「航行自由」的幌子在南海炫耀武力、挑釁攪局，破壞地區國家維護南海和平穩定的努力，成為南海緊張局勢的直接推手。中方敦促美方糾正自身錯誤言行，多做有利兩國關係發展的事情。