建營區助承建商獲利　台少將涉受賄遭起訴

台灣的國防部軍備局工程營產處少將處長張大偉，被控在預算達30億元（新台幣，下同，約8.5億港元）的空軍營區改建工程，提高每坪面積單價令承建商獲利，從中收受賄賂約4,500萬元（約1,268萬港元）。新北地檢署近日發現新證據，向法院申請羈押禁見後，周四（26日）依公務員收受賄賂罪起訴張男。

案情指，台北市公館的空軍作戰指揮部「福興營區」，是空軍戰術及防空作戰最高指揮管制機構，為了改善工作環境進行改建工程。該營區修建工程投標案於2017年5月由空軍司令部負責，最後由中華工程公司投得。張被控與中華工程公司合謀，以影響評選委員並縮減樓地面積等方式，提高每坪單價，令相關公司投得標案，並收受賄賂。

檢方調查指，中華工程公司的前董事長沈華養、前總經理沈慶光在2017年6月3日，受張邀約在君悅飯店餐敘，前者加價索取賄款，獲對方同意。張大偉向檢方認罪時，但辯稱已將賄款燒毀，檢方認為張身為高階將領，犯後未能清楚交代不法所得去向，迄今亦未繳回任何犯罪所得，建請法院量處該賂罪最高刑度、15年徒刑。

東網駐台記者宋江誠報道