男子暴打女友逼學狗叫　揭為大學院長兒子涉抄襲

內地一名女子近日在微博發文稱，自去年開始多次遭男友暴打，被迫「跪下學狗叫」、「喝香水」，更被迫墮胎。打女友的男子疑為西安建築科技大學學生雷某雲，其父雷某東是該學院院長，雷某雲的畢業作品其後爆出涉嫌抄襲，大學周四（26日）表示會暫停其父的職務。而雷某雲的同學則稱，他在本月12日已出國留學。

女事主表示，於去年5月認識雷某雲，兩人拍拖兩個月後，雷某雲便開始對她動手，又恐嚇要將她「弄死」。她曾經報警，但後來心軟沒再追究。今年初她懷了身孕，雷某雲曾保證不再打她，但後來原形畢露，不但打她，還表示不會對胎兒負責，她最後只好墮胎。從女子發到社交網的照片可見，其臉部、手臂等部位有多處瘀傷。

女子向媒體稱，她是迫於無奈才將事件曝光，因為雷某雲經常騷擾她，又聯絡其朋友詆毀她。她又表示，事件曝光後雷某雲曾聯絡她，提出道歉和補償，但她不想跟對方再有牽扯或被騷擾。

此外，有網民發現雷某雲於今年6月的大學建築學院設計展中，展出自己的畢業作品，不少細節與著名建築師華黎工作室的設計雷同，疑似抄襲。對此，華黎工作室職員周三（25日）表示，已注意到有關情況，正進一步了解。至於雷某雲曾就讀的西安建築科技大學周四則在微博稱，學校已成立工作組就抄襲一事進行調查。為保公正，校黨委經研究決定，調查期間暫停雷某東的建築學院院長工作。