內地增32宗新冠確診　浦東機場再現本土病例

國家衞健委周五（27日）通報稱，內地前一日新增32宗新冠肺炎確診病例，包括30宗境外輸入和2宗本土確診，無新增死亡病例；目前累計94,765宗確診，其中4,636人死亡。上海新增的1宗本土確診病例，為浦東機場境外貨機作業人員，是早前確診患者的密切接觸者。

通報顯示，新增的境外輸入病例分別為廣東和雲南8宗，上海7宗，河南2宗，天津、遼寧、黑龍江、湖北和四川1宗；上海和江蘇各新增1宗本土確診病例。另新增22名無症狀感染者，均為境外輸入。目前仍有1,431名患者需留院治療，其中12人為重症病例。

上海新增的確診患者常住浦東新區，被發現是密切接觸者後安排集中隔離觀察，隔離期間確診。目前已找到其11名在本市的密切接觸者，當局對其曾活動過的場所進行消毒。

上海市政府周五早上召開防疫新聞發布會，市疾控中心副主任吳寰宇在會上，提及目前在機場發現7名本土確診患者的特徵。他們的工作均暴露於境外輸入病毒污染的人員或環境風險，在工作、休息等區域存在不同程度近距離接觸，亦是在14天潛伏期內發現。