網信辦提10大措施　加強整治飯圈亂象

內地追星、飯圈文化近期飽受批評，官方加強整治。中央網信辦周五（27日）發布 《關於進一步加強飯圈亂象治理的通知》，當中首先提到取消所有涉明星、藝人個人或組合的排行榜單，另要優化調整排行規則，規範粉絲群體帳號，嚴禁互相謾罵的訊息，亦不准誘導粉絲消費等。

通知指出，為進一步加大飯圈文化治理力度，當局提出10大措施，包括取消明星藝人榜單，嚴禁新增或變相上線個人榜單及相關產品或功能，只可保留音樂作品、影視作品等排名。其二是優化調整排名規則，降低簽到、點讚、評論等指標比重，增加作品導向及專業評價等比重，亦不得設置誘導粉絲打榜的相關功能。其三是嚴管明星經紀公司，加強其對粉絲群體的引導責任。

其四是規範粉絲群體帳號，要求粉絲團、後援會帳號必須經明星經紀公司授權或認證，並由其負責日常維護和監督。其五要求切實履行管理責任，及時發現清理粉絲互罵、造謠攻擊等各類有害訊息，從嚴處置違規帳號。其六是清理違規群組，持續關閉以應援、集資、控評、八卦、爆料等為主題的粉絲社區和群組，以及易令粉絲討論明星緋聞等的頻道等。

另外，當局亦要求制訂細化規則，銷售明星藝人專輯或其他產品時，不得顯示粉絲個人購買量、貢獻值等數據，亦不得設置刺激粉絲消費的營銷活動。相關方面亦要加強節目設置管理，不得設置「花錢買投票」功能，或採取類似的鼓勵手段。當局又嚴控未成年人參與打賞、應援消費等行為。最後是規範應援集資行為，依法處罰涉事網站平台等。