連鎖蟹煲店用過期肉奉客　12間分店被整改

內地知名連鎖蟹煲店「胖哥倆肉蟹煲」日前被踢爆，其在北京的門市使用過期、變質蟹肉奉客，更蓄意「呃秤」，食品安全問題備受關注。監管部門周二（24日）起突擊檢查該店，排查其在浙江的74間門店，在其中12間發現進貨台帳查驗不全等問題，至今全部落實整改。

爆出食品安全問題後，胖哥倆肉蟹煲始創人張靈瀚周四（26日）在記者會上，向消費者致歉。他表示，獲悉相關問題後，公司第一時間成立調查組，北京兩間門店目前已停業整頓；全國400多間門店第一時間進行自查和整改，全力配合相關部門檢查。公司亦推出一系列整改措施，對所有工作人員加強專業技能及流程方面的培訓，完善獎懲機制。

張靈瀚又指，公司將進一步細化流程，全國各門店每天在營業結束後，將剩餘已加工的食材進行廢棄處理時，必須拍片、拍照並上傳給區經理，記錄在《廚房損耗登記表》中，做到全程留痕，形成監管閉環。該公司亦會加快陽光廚房改造，增加監控設備。如有顧客提出自己挑選螃蟹，門店將根據顧客意願處理，並詢問是否需要做記號以確保無誤。

監管部門今次突擊檢查中，也發現華萊士、蜜雪冰城、楊國富麻辣燙等部分「網紅」店舖存在食品安全問題，已責令相關公司整改。