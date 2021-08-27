台日執政黨首對談　創新合作機制應對大陸

台灣的民進黨與日本自民黨周五（27日）首次進行黨對黨交流會，雙方均視中國大陸的崛起是區內最大挑戰。會上討論到軍事交流，雙方達成台日海巡合作共識，並加強海域防衞應對解放軍艦機干擾，有意在未來繼續實體交流；另聚焦外交經濟議題，日本承諾會全力協助台灣參與《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP）。

民進黨與自民黨周五早上舉行「外交．防衞政策意見交流會」，兩黨各派出兩名議員代表參加，其中民進黨派出立委羅致政及蔡適應，日方由自民黨外交部會會長兼參議員佐藤正久、自民黨國防部會會長兼眾議員大塚拓為代表。會議分別在民進黨中央黨部及自民黨本部以視像方式舉行，歷時一個半小時，不對外開放。

佐藤正久致開場詞時表示，日台至今在外交、經濟、安全保障等各層面都有交流，並有很多好成績，但因官方在正式交流上仍有限制，故希望透過執政黨議員交流加強合作。他又批評，大陸近年來單方面改變區內現狀，不只影響台海安全，更影響日本安全。大塚拓則形容今次是深具意義的「2+2」會談，又指日台是命運共同體，大陸近來大幅提升軍事力量，影響世界秩序，日方會增加相關經費以提供阻嚇力。

羅致政表示，台日在安全、環保、海洋、經濟等問題上必須共同面對與行動，雙方很清楚區內最大的挑戰，就是在大陸崛起後帶來軍事、經濟、科技等各方面衝擊。他又指，日本是台灣民眾感到最可信任、最親近的國家，今次對話不只是政黨之間，更得到兩地民眾支持，相信這種模式的對話會得到正面及具體成果。蔡適應則表示，期待這個對話機制成為慣例，在既有的一軌、二軌之外，開創全新的溝通渠道。