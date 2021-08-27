在港澳已上市傳統外用中成藥　廣東簡化註冊審批

廣東省藥品監督管理局周五（27日）公布，該省簡化在港澳已上市傳統外用中成藥註冊的審批流程，審批總時限相應由原來的235日減至115日，審批時間壓縮逾一半。此舉旨在滿足港澳居民在大灣區居住的用藥需求，以及推動區內中藥產業融合發展。

廣東省藥品監督管理局發布《關於簡化在港澳已上市傳統外用中成藥註冊審批的公告》，新措施調整了審批事權、精簡申報材料、簡化審批流程和壓縮審批時間等。該局行政許可處處長邱楠在新聞發布會上表示，港澳外用中成藥註冊審批事項，包括上市註冊、上市後變更和再註冊，會由原來國家藥品監督管理局審批，改為由廣東省藥品監督管理局實施簡化審批。他指此舉做到權責統一，減少審批辦件流轉，提升審批工作效率。

邱楠表示，上市註冊審批的技術審評由原來的200個工作日縮減至80個工作日辦妥；上市後變更審批和再註冊時限也分別減少50日，進一步壓縮審批時間，加快進程。在上市註冊審批方面，通過粵港澳藥品監管機制對接，可減少審批流程中生產現場檢查和體系核查環節；上市後變更審批，如相關變更內容在港澳獲得批准，可申請調整審批流程改為備案辦理。

另外，廣東省藥品監管局聯合廣東省衞健委同日宣布，在香港大學深圳醫院開展的「港澳藥械通」政策試點工作已完成，即日起在大灣區內地9市正式拓展實施，按照醫療機構申報、廣東省衞健委審核和研究確定了5間首批內地指定醫療機構，包括廣州2間，深圳、珠海、中山各1間。