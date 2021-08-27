官媒斥男星娘炮形象　促遏制畸形審美風氣

內地當局近來加強整治娛樂圈文化，官媒《光明日報》周五（27日）刊文，批評內地明星倣效日韓「花美男」衣着妖艷、雌雄難辨，形容是從娛樂圈席捲而來的病態審美風潮，對青少年造成惡劣影響。文中呼籲「必須遏制娘炮形象等畸形審美風氣」。有關文章在網上引發論戰。

該篇署名中共解放軍報文藝部前副主任陳先義撰寫的文章，指「娘炮形象」近年在內地影視界和娛樂圈愈演愈烈，演變成社會問題。文中提到，一些舉止忸怩作態、喜歡撒嬌賣萌的「小鮮肉」，經商業包裝和市場運作後成為很多青少年的偶像，但部分明星因頻頻爆出負面新聞，觸碰道德底線甚至法律紅線，因而身陷囹圄為大眾所唾棄。

文章又批評，一些偶像劇和綜藝節目中，有些男藝人妝容濃重、衣着妖艷、雌雄難辨，甚至把刻薄沒教養當成個性，自私自利、缺乏擔當；一些明星為了保持商業價值，刻意製造熱話以至爭端及罵戰，不少青少年模仿偶像，離開學校開始練習生生涯。文中稱，大多數青少年並不真正欣賞那些病態形象，呼籲多管齊下從根本上扭轉這股「畸形審美」風氣。

有網民批評，官媒刊登歧視用語的文章，惡意散布性別刻板印象；但亦有人支持文中主張，認同現在很多偶像明星錯誤引導小學生支持者。