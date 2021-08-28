醉酒男子寓所鬧事縱火　判囚3年半

上海市一名早前男子醉酒後回家無故挑起事端，逼走妻子和姪子後，為洩憤在家中放火，使整個樓道滾滾濃煙，最終幾件舊衣服的衣角被燒毀，床頭櫃的一角也被燒。被告人康某以犯放火罪，周五（27日）被法院判處有期徒刑3年6個月。

本年5月13日晚，被告人康某因心情鬱悶，在外喝了很多酒。他踉踉蹌蹌地走回小區上樓回家，在家門口不斷敲門踢門，發洩自己的情緒。回到家中，妻子陳女士知道丈夫是在耍酒瘋，便沒和他多交流，準備回房間睡覺。康某見妻子不理睬便到臥室無端挑起是非，對妻子罵罵咧咧，還開始砸房間內的電風扇。

同住的姪子謝某聞聲趕來勸架，卻被康某一腳踢開，陳女士見狀擔心自己和姪子的安危，準備帶姪子去旅館住一晚。陳女士和姪子走了一段時間後，不放心丈夫的她還是帶姪子折返回到樓下，卻發現自家窗戶有濃煙飄出，意識到可能出事的陳女士讓姪子先行回家查看，自己在樓下報警後再上樓。

先回到家中的姪子驚呆了，他發現臥室里床和衣櫃之間堆起了衣物，上面着了火，姪子見狀立即趕忙接水滅火。陳女士跟姪子來來回回接了十多趟水，基本將明火澆滅，但滾滾濃煙充斥，嗆得居民不能呼吸，紛紛下樓。