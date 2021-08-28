回應太魯閣號出軌事故報告　在野黨促勿讓台鐵卸責

台鐵太魯閣號列車今年4月在花蓮發生出軌事故，造成49死慘劇，台行政院運安會日前公開調查報告，點出台鐵的施工管理及列車票務上多項缺失。民眾黨立法院黨團周五（27日）表示，運安會無法強制約束台鐵，應修法補足相關懲處規定，絕不能讓台鐵無罪開脫，又建議重新檢討重型車考牌制度。

民眾黨立院黨團強調，台鐵對太魯閣號事故責無旁貸，勿讓台鐵卸責。該黨立委邱臣遠表示，運安會只能持續列管改善措施，對台鐵根本沒有約束力，應把台鐵改善措施及相關進度，公開透明地在網站發布供全民監督；同時要盡快修法，不只事故單位的主管要負責，改善措施不力者也應有懲處規定。他又建議公路總局，重新檢討重型車的駕照管考制度，在煞車控制方面要與時並進，設計與氣壓煞車相關的測驗。

另一立委張其祿則表示，臨軌工程涉及重大運輸安全，不應通用一般承攬制，以今次事故涉及的臨軌工程為例，台鐵負責發包，中棪公司是專案顧問，聯合大地是設計監造，東新營造則負責施工。他指出，按照一般承攬制賠償規範，可能會由承攬與施工單位負責與賠償，台鐵則因已將工程發包，容易以承包商未落實安全措施作為藉口塞責。