恆豐銀行前董事長蔡國華　上訴失敗囚終身

山東省恆豐銀行前董事長蔡國華，因濫用職權、貪污約103億元（人民幣，下同，約123億港元）等罪，被判死緩，去年減刑終身監禁；他不服上訴。山東省高級法院周五（27日）二審宣布維持原判，蔡國華不得減刑、假釋。

山東高院認為，一審判決證據充分、適用法律正確，定罪準確，量刑適當，審判程序合法。二審宣判由人大代表、政協委員、上訴人親屬及社會各屆群眾旁聽。

法院審理查明，蔡國華於2014至2017年，涉嫌濫用職權造成恆豐銀行經濟損失8.9億餘元（約10.7億港元）、涉嫌貪污1,018萬餘元（約1,224萬港元）、涉嫌挪用公款48億元（約57億港元）用於個人經營、涉嫌受賄11.8億餘元（約14.1億港元），涉嫌違法發放貸款35億元（約42億港元）。

蔡國華現年56歲，山東陽信人，曾任山東省陽信縣陽信鎮醫院醫生，隨後「棄醫入仕」，曾任山東煙台市副市長、市委常委、政府黨組成員兼市國資委黨委書記等。他2013年任恆豐銀行董事長，2017年11月因涉嫌嚴重違紀違法受查。