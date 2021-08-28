送花籃到疾管署諷防疫政策　台網紅未被起訴

台灣知名網紅兼政治評論員朱學恒常在網絡直播或電視節目中，批評台灣的防疫政策。今年5月中旬本土新冠疫情爆發後，他不滿政府的疫苗不足造成全民恐慌，其後送花籃到衞福部疾管署嘲諷防疫政策失當，因而被人告發。台北地檢署調查後，周五（27日）決定不予起訴。

朱學恒於6月1日上午委託花店，將4個花籃送到疾管署，痛批政府官員領的薪水是人民納稅的血汗錢，卻坐視染疫的人民一個接一個死去，為此他送花籃到疾管署門口，並在卡片寫下「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」等字句，指摘政府官員：「騙得了人民，也騙不了上蒼的！」此舉引起其他民眾不滿，告發他侮辱疾管署，但亦獲得不少支持者的肯定。

朱學恒事後解釋，此舉除了照顧花店生意，也照顧一下官員「廉恥」。由於警察不讓他擺，之後就被拿去丟掉，事後已看不到，他希望執政黨有一天會醒來。行政院長蘇貞昌認為，這種行為非常不恰當，詛咒努力工作的人並不符合多數台灣人的善良與厚道。台北地檢署周五完成偵查，認為朱學恒沒有妨害公務之意，以罪證不足為由不予起訴。