美公開新冠溯源報告摘要　斥華拒絕分享資訊

美國總統拜登今年5月要求情報部門調查新冠疫情源頭，包括病毒由中國武漢病毒研究所實驗室洩漏的可能性。國家情報總監辦公室周五（27日）公開溯源報告摘要，顯示情報機關仍未就病毒源頭得出結論，前提需要中國配合，惟中方拒絕分享資訊、阻礙調查。

報告摘要提到，四個情報機構認為，新冠病毒是「自然暴露於感染的動物或近親病毒」而產生，但對該結論只有「很小信心」，無法達成任何堅定意見。然而，有情報機構相信，第一宗人類感染是來自於實驗室相關事件，或涉及武漢病毒研究所的實驗、動物處理或採樣，不認為病毒是研發用作生化武器，但相信中國領導人於疫情前對病毒並不知情。

國家情報總監辦公室指，情報機構無法對病毒起源達成一致結論，如沒有來自中國的新訊息，例如最早病例的臨床樣本和流行病學數據，溯源報告將無法提供「更明確的解釋」。辦公室批評，中國持續阻礙調查、拒絕分享數據。

拜登看完報告後表示，中國「從一開始」就阻礙國際調查人員訪察，雖然這次審查已經結束，但得到答案前都不會停止調查，並將盡一切努力，追查這場在世界各地造成痛苦和死亡的爆發根源，以便能夠採取一切必要的預防措施，來防止疫情再次發生。