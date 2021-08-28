老婦網戀「美軍醫博士」　被騙逾280萬新台幣

台灣苗栗縣一名70歲獨居老婦，在網上結識一名自稱「美國軍醫博士」的男子，雙方以「結婚為前提」交往。對方以幫他提早退休為由，兩度從老婦身上騙走280多萬元（新台幣，下同，約77.1萬港元）。親友察覺有異後報警，警方逮獲一名中間人，竟是81歲老翁，相信是當地警方查獲的最老中間人。

警方調查發現，受害老婦的子女皆在境外，她於5月底從交友網站結識一名自稱是美國軍醫的路易斯博士，雙方開始交往後，對方本月向老婦開口希望能提早退休快點在一起，但需要一筆錢「還給國家」。對方先試探性地要求老婦轉帳16萬元（約4.4萬港元），老婦一口答應，對方其後再分別要求98萬及165萬元（約27萬及45.4萬港元），老婦分別於本月13及18日與謝姓八旬老翁於竹南火車站面交。

訛稱是美國軍醫的詐騙集團周日（22日）第三度要求老婦再付140萬元（約38.5萬港元），恰巧被老婦的外甥聽見，外甥勸阻不果，趕緊聯絡老婦在境外的女兒並協助報警。一直不相信受騙的老婦經警方勸說，周二（24日）同意讓警方跟她前往竹南火車站面交。來自新北市的謝姓老翁當場被捕，他三度面交都是乘搭火車到竹南，聲稱是受韓裔美籍的友人所託，卻未能清楚交代友人的來龍去脈，全案依詐欺罪移送苗栗地檢署偵辦。