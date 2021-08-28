食品廠被舉報雨天排污　官方指搬運中洩漏化學品

江蘇省連雲港市灌南縣一間食品廠被舉報利用下雨天排污，導致河水變成白色，引起關注。舉報人孫先生稱，該食品廠除了雨天排污外，還時常有白色伴有刺鼻味道的煙從食品廠的煙囪中排出。內媒周五（27日）報道，灌南經濟開發區管理委員會已立案調查事件，將給予行政處罰，同時督促企業改建清污分流設施。

孫先生周一（23日）講述他家附近的灌南經濟開發區澤鑫食品配料有限公司，利用雨水沖刷將乳白色液體排放到附近河道中，導致河水被污染。孫先生續指，河道今年剛清理過，企業卻在這排污，有時煙囪冒出的煙，氣味刺鼻難聞，影響生活。接到舉報後，當地環保部門翌日介入調查，該企業亦被關停配合調查。

委員會周五回應，灌南縣生態環境局第一時間到現場展開調查。環境監測人員對涉事公司雨水管道、雨水排口及廠外雨水溝渠進行取樣，經檢測，總磷指標超標，其他指標符合標準。委員會又指，食品廠周一上午在裝貨過程中，1袋25公斤的磷酸三鈉掉落，灑落地面，工人雖及時清掃，但部分地面遺留的磷酸三鈉隨雨水沖進雨水管網，流到廠外雨水溝渠。磷酸三鈉遇水中鈣鎂離子生成白色磷酸鈣，致使溝渠中水的顏色呈乳白色。

針對冒白煙問題，經調查，上周三（18日）企業進行環保設備檢修，從排空管排出白色灰塵，遠觀看似白煙。該設備每年檢修1次，平時無煙氣產生。主煙囪產生的白色煙氣，為生產產品脫水產生的水蒸氣。