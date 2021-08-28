同居3年　男子驚揭姑媽是網戀女友

浙江杭州32歲男子小陸（化名）網戀近4年，應女友要求接其49歲許姓姑媽同居，美名考察性格，一住便是3年。至近日，小陸發現網戀多年的女友，竟是同居姑媽本人，遂憤怒報警。許女因涉嫌詐騙已被刑事拘留。

2017年，當時28歲的小陸在網上認識「楊某」，兩人熟落後感情迅速升溫，並發展成網戀。隨後，小陸曾兩次赴安徽找女友遠走天涯，均被對方以家人阻止為由拒絕。翌年，女友稱其姑媽會到杭州散心，囑小陸好好接應、接回家同住。

往後近3年，許女一直幫小陸打理網店生意，一邊充當小陸與女友的傳聲筒。但許女要求，每次小陸與女友電話通話時，需要離開屋內接聽。此外，女友要求小陸每月匯款，作為結婚儲備金。面對種種要求，小陸未察覺有異，3年內共轉帳過10萬元人民幣（約12萬港元）。

直至今年8月10日，小陸見許女的Mon貼（手機保護膜）破損，遂自告奮勇更換。黏貼期間，小陸見手機未上鎖，窺探發現許女竟一直與其他男人發曖昧對話，且聊天口脗與自己熟知的女友十分相似。過兩天，小陸在許女房內偷偷錄音，最終發現自己朝思暮想、從未見面女友，竟是同屋檐下生活了3年的姑媽。