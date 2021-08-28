CGTN播認罪片　英通訊辦罰20萬英鎊

英國通訊辦公室（OFCOM）周四（26日）以中國中央電視台（CCTV）旗下的英語新聞頻道中國環球電視網（CGTN），早年播放英國駐港總領事館前職員鄭文傑及香港銅鑼灣書店老闆桂民海認罪片段，違反公平及保護私隱的編輯標準為由，罰款CGTN持牌人星空華文傳媒有限公司（Star China Media Limited，SCML）20萬英鎊（約214萬港元）。

OFCOM指，CGTN於2019年播放鄭文傑認罪片段，以及2016和2018年播出桂民海認罪影片時，並沒有採取適當步驟，讓其確信重要事實沒有以不公平的方式呈現、忽視或省略，故此合共罰款星空華文傳媒有限公司20萬英鎊。

對此，中國外交部發言人趙立堅周五（27日）主持例行記者會時表示，中方反對OFCOM有關決定，又指這已不是英方有關機構第一次針對中方媒體作出錯誤決定。他強調中國是法治國家，中國司法機關依法辦案，促請英方有關機構應該撤銷錯誤決定，為中國媒體在英國開展正常新聞報道工作提供支持和便利。

CGTN本年2月曾遭OFCOM撤銷其播放牌照，至上周五（20日）開始在英國Freeview數碼地面電視平台復播。