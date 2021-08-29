羈押2000天獲判無罪　男子獲賠103萬人民幣

姚小皇（右）在律師（左）陪同下由看守所回家。

湖南省一名男子2013年被指殺害胞弟而遭羈押，直到2018年始獲判無罪。內地傳媒上周六（28日）報道，事主向法院提出國家賠償申請，上周三（25日）獲岳陽縣中級人民法院裁定獲賠償103萬元（人民幣‧下同，約124萬港元）。

事發2013年1月23日，湖南省岳陽縣麻塘鎮有人在池塘發現一具屍體，死者兄長姚小皇兩天後因涉嫌故意殺人罪被刑事拘留，同年4月被裁定罪成判囚12年。他不服並提出上訴，直到2015年減獲刑兩年後再度提訴。法院後來認為檢方證據收集過程有不合法成分，而且質疑筆錄供詞的真確性，結果姚小皇2018年10月16日收到無罪判決書，可以離開看守所，但他在這段期間已經被羈押2,091天。

姚小皇去年8月提出國家賠償，法院按2019年度每天平均工資346.75元（約417港元）計算，另加生命健康賠償金及精神損害撫慰金，合共賠償約82萬元（約99萬港元）。惟他認為法院計算羈押天數有誤，而且平均工資的標準應該更高，於是上訴索賠200萬元（約241萬港元）。岳陽縣中級人民法院認同需要調整標準，賠償提高至103萬元，由岳陽縣法院承擔；姚聽取判決後，決定接受賠償。