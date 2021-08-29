美報告斥阻礙新冠溯源　華使館籲公民警惕「仇亞」暴力

美國國家情報總監辦公室上周五（27日）發表新冠病毒溯源調查報告，指摘中方拒絕分享資訊及阻礙調查。中國駐美國使館在官網公告，批評美方的言論會誤導美國民眾，引發新一輪歧視，並提醒中國公民要加強安全防範，警惕「仇亞」暴力。

中國駐美使館上周六（28日）指出，美國政府通過情報機構而得出的溯源調查報告，其目的是為了推卸自身抗疫失敗責任、向中國甩鍋，妄圖對中國進行「有罪推定」。公告又批評，美方做法只會干擾和破壞國際溯源和全球抗疫合作，同時對美國民眾形成不良引導，引發新一輪針對亞裔的歧視和暴力。

使館鄭重提醒在美的中國公民，警惕針對亞裔的歧視和暴力，務必加強安全防範。遇上此類情況務必冷靜及妥善應對，避免發生口角和肢體衝突，確保自身安全。如遇暴力行為和安全威脅，應立即報警求助，並向校方、僱傭方反映，必要時可循法律途徑維護自身合法權益。

美國國家情報總監辦公室發布溯源調查報告指出，認為目前新冠病毒源於自然界和實驗室洩漏的兩種可能性都不能排除。白宮同日發布聲明，指摘中方阻撓溯源工作的國際調查缺乏透明度，呼籲各國對中方施壓。