歐美聲明斥對立陶宛施壓　華促涉台問題堅持正確立場

多個歐美國家議會及歐洲議會外委會主席日前發表聯合聲明，歡迎立陶宛與台灣發展經濟關係，另批評中國大陸對立陶宛的政治、外交等施壓。中國大陸歐盟使團上周六（28日）在官網發文，敦促歐方及有關人士在涉台問題堅持正確立場，不要在涉及中方核心利益的問題上發出錯誤信號，給中歐關係製造新的麻煩。

中國大陸駐歐盟使團指出，一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，立陶宛允許台灣當局以「台灣」名義設立「代表處」，公然違背中立兩國的建交公報精神，嚴重損害中國主權和領土完整，陸方對此表示堅決反對。

使團又指，陸方對立陶宛作出堅決和必要反應完全合理合法，但一些人把立方錯誤行徑避重就輕，說成是與台灣發展經濟關係，把陸方維護自身國家主權和領土完整的正當反應誣稱為干涉內政的攻擊性行為，完全是顛倒黑白，邏輯錯亂，有違國際關係基本準則。陸方重申，中國人民維護國家主權和領土完整的紅線不容觸碰。

中國大陸外交部發言人本月10日批評，立陶宛政府不顧陸方反覆交涉，允許台灣當局設立代表處，決定召回駐立陶宛大使，並要求對方召回駐陸大使，兩國自此引發外交風波。剛抵北京的立陶宛大使米凱維切涅（Diana Mickeviciene）事後亦向法媒證實，已接獲通知必須離境。